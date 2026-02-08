Пільги на комунальні послуги: кому їх призначать автоматично

У ПФУ розповіли, кому право на отримання пільг на новий період з січня 2026 року визначається автоматично.

Право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на новий період з січня 2026 року для частини громадян визначатиметься автоматично. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Хто має право на пільги у 2026 році

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються визначеним категоріям громадян за умови, що середньомісячний сукупний дохід сімʼї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує рівень доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році цей граничний показник становить 4 660 гривень.

Які доходи враховує Пенсійний фонд

Починаючи з січня 2026 року, під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї Пенсійний фонд України враховує, зокрема, інформацію Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його сімʼї за III та IV квартали попереднього року.

При цьому страхувальники зобов’язані подати податкові звіти за IV квартал 2025 року до ДПСУ не пізніше 9 лютого 2026 року відповідно до встановленого порядку.

Пільги визначать без звернення громадян

Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, Пенсійний фонд України визначить автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: якщо у пільговика відбулися зміни у складі сімʼї, місці проживання або переліку житлово-комунальних послуг, на які призначено пільги, про це необхідно повідомити відповідні органи.

Що робити, якщо дохід перевищує норму

У разі якщо середньомісячний сукупний дохід сімʼї пільговика на одну особу перевищує встановлений граничний рівень у 4 660 гривень, громадяни мають право звернутися за призначенням житлової субсидії.

