  1. В Україні
  2. / Суспільство

Пільги на комунальні послуги: кому їх призначать автоматично

07:18, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ розповіли, кому право на отримання пільг на новий період з січня 2026 року визначається автоматично.
Пільги на комунальні послуги: кому їх призначать автоматично
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на новий період з січня 2026 року для частини громадян визначатиметься автоматично. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Хто має право на пільги у 2026 році

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються визначеним категоріям громадян за умови, що середньомісячний сукупний дохід сімʼї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує рівень доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2026 році цей граничний показник становить 4 660 гривень.

Які доходи враховує Пенсійний фонд

Починаючи з січня 2026 року, під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї Пенсійний фонд України враховує, зокрема, інформацію Державної податкової служби України про доходи пільговика та членів його сімʼї за III та IV квартали попереднього року.

При цьому страхувальники зобов’язані подати податкові звіти за IV квартал 2025 року до ДПСУ не пізніше 9 лютого 2026 року відповідно до встановленого порядку.

Пільги визначать без звернення громадян

Після отримання даних про доходи право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2026 році для осіб, які отримували їх у 2025 році з урахуванням доходу, Пенсійний фонд України визначить автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: якщо у пільговика відбулися зміни у складі сімʼї, місці проживання або переліку житлово-комунальних послуг, на які призначено пільги, про це необхідно повідомити відповідні органи.

Що робити, якщо дохід перевищує норму

У разі якщо середньомісячний сукупний дохід сімʼї пільговика на одну особу перевищує встановлений граничний рівень у 4 660 гривень, громадяни мають право звернутися за призначенням житлової субсидії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пільги ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Реальність операції більше не єдиний аргумент: Верховний Суд дозволив ДПС не оцінювати операцію через процедурні помилки

Ігнорування навіть одного уточнюючого запиту податкової може призвести до відмови в реєстрації накладної – позиція Верховного Суду.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Громадяни зможуть оскаржувати ухвали про відстрочку судових рішень у касаційному порядку

Раніше ухвали про відстрочку або розстрочку виконання рішень не підлягали касаційному оскарженню, законопроєкт має виправити ці недоліки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]