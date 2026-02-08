  1. В Украине

Фиктивный диагноз за $15 тысяч: в Кривом Роге задержали организатора схемы выезда мужчин за границу

07:54, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Схема предусматривала оформление непригодности к службе с последующим выездом за границу.
Фиктивный диагноз за $15 тысяч: в Кривом Роге задержали организатора схемы выезда мужчин за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кривом Роге правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации для беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному решить вопрос получения отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья. Для этого он должен был через своих знакомых повлиять на решение должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии и обеспечить своему «клиенту» установление фиктивного диагноза, что позволило фактически избежать службы.

В дальнейшем это должно было стать основанием для выезда военнообязанного за пределы Украины.

За реализацию схемы подозреваемый требовал 15 тысяч долларов.

Его задержали во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 7,5 тысячи долларов.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Кривой Рог мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]