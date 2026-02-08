Фиктивный диагноз за $15 тысяч: в Кривом Роге задержали организатора схемы выезда мужчин за границу

Схема предусматривала оформление непригодности к службе с последующим выездом за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кривом Роге правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации для беспрепятственного выезда за границу. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному решить вопрос получения отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья. Для этого он должен был через своих знакомых повлиять на решение должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии и обеспечить своему «клиенту» установление фиктивного диагноза, что позволило фактически избежать службы.

В дальнейшем это должно было стать основанием для выезда военнообязанного за пределы Украины.

За реализацию схемы подозреваемый требовал 15 тысяч долларов.

Его задержали во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 7,5 тысячи долларов.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.