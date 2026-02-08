  1. В Україні

Фіктивний діагноз за $15 тисяч: у Кривому Розі затримали організатора схеми виїзду чоловіків за кордон

07:54, 8 лютого 2026
Схема передбачала оформлення непридатності до служби з подальшим виїздом за кордон.
Фіктивний діагноз за $15 тисяч: у Кривому Розі затримали організатора схеми виїзду чоловіків за кордон
У Кривому Розі правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації для безперешкодного виїзду за кордон. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна проуратура.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному вирішити питання щодо отримання відстрочки від мобілізації за станом здоров’я. Для цього він мав вплинути через своїх знайомих на рішення посадовців медико-соціальної експертної комісії та забезпечити своєму «клієнту» встановлення фіктивного діагнозу, що дало змогу фактично уникнути служби.

У подальшому це мало стати підставою для виїзду військовозобов’язаного за межі України..

За реалізацію схеми підозрюваний вимагав 15 тисяч доларів.

Його затримано під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 7,5 тисяч доларів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

хабар Кривий Ріг мобілізація

