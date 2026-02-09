  1. В Украине

17 тысяч авто за месяц: какие подержанные машины украинцы ввезли в январе

22:54, 9 февраля 2026
Какие модели стали лидерами, какое топливо выбирают чаще всего и как изменилась структура рынка.
Фото: Nikolai Lehmann / Unsplash
В январе 2026 года в Украину импортировали около 17 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы — это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром».

Наибольшую долю среди импортированных авто традиционно заняли бензиновые машины — 57% от общего объема. В январе 2025 года их доля составляла 46,6%. Дизельные автомобили составили 22% (против 24,4% годом ранее), электромобили — 11% (в январе 2025 года — 20,5%), гибриды — 7% (4,5% годом ранее), а авто с газобаллонным оборудованием — 3%.

Средний возраст подержанных легковиков, которые в январе получили украинскую регистрацию, остался неизменным — около 10 лет.

Лидером среди импортированных автомобилей с пробегом стал Volkswagen Golf. В целом в десятку самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf — 899 авто
  • Volkswagen Tiguan — 633 авто
  • Audi Q5 — 617 авто
  • Skoda Octavia — 613 авто
  • Nissan Rogue — 584 авто
  • Renault Megane — 548 авто
  • Volkswagen Passat — 434 авто
  • Nissan Qashqai — 374 авто
  • Ford Escape — 349 авто
  • Audi A4 — 316 авто

Украина автомобиль

