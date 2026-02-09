17 тысяч авто за месяц: какие подержанные машины украинцы ввезли в январе

Какие модели стали лидерами, какое топливо выбирают чаще всего и как изменилась структура рынка.

В январе 2026 года в Украину импортировали около 17 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы — это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром».

Наибольшую долю среди импортированных авто традиционно заняли бензиновые машины — 57% от общего объема. В январе 2025 года их доля составляла 46,6%. Дизельные автомобили составили 22% (против 24,4% годом ранее), электромобили — 11% (в январе 2025 года — 20,5%), гибриды — 7% (4,5% годом ранее), а авто с газобаллонным оборудованием — 3%.

Средний возраст подержанных легковиков, которые в январе получили украинскую регистрацию, остался неизменным — около 10 лет.

Лидером среди импортированных автомобилей с пробегом стал Volkswagen Golf. В целом в десятку самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 899 авто

Volkswagen Tiguan — 633 авто

Audi Q5 — 617 авто

Skoda Octavia — 613 авто

Nissan Rogue — 584 авто

Renault Megane — 548 авто

Volkswagen Passat — 434 авто

Nissan Qashqai — 374 авто

Ford Escape — 349 авто

Audi A4 — 316 авто

