17 тысяч авто за месяц: какие подержанные машины украинцы ввезли в январе
В январе 2026 года в Украину импортировали около 17 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы — это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром».
Наибольшую долю среди импортированных авто традиционно заняли бензиновые машины — 57% от общего объема. В январе 2025 года их доля составляла 46,6%. Дизельные автомобили составили 22% (против 24,4% годом ранее), электромобили — 11% (в январе 2025 года — 20,5%), гибриды — 7% (4,5% годом ранее), а авто с газобаллонным оборудованием — 3%.
Средний возраст подержанных легковиков, которые в январе получили украинскую регистрацию, остался неизменным — около 10 лет.
Лидером среди импортированных автомобилей с пробегом стал Volkswagen Golf. В целом в десятку самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 899 авто
- Volkswagen Tiguan — 633 авто
- Audi Q5 — 617 авто
- Skoda Octavia — 613 авто
- Nissan Rogue — 584 авто
- Renault Megane — 548 авто
- Volkswagen Passat — 434 авто
- Nissan Qashqai — 374 авто
- Ford Escape — 349 авто
- Audi A4 — 316 авто
