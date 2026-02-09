  1. В Україні

17 тисяч авто за місяць: які уживані машини українці завезли у січні

22:54, 9 лютого 2026
Які моделі стали лідерами, яке пальне обирають найчастіше та як змінилася структура ринку.
17 тисяч авто за місяць: які уживані машини українці завезли у січні
Фото: Nikolai Lehmann / Unsplash
У січні 2026 року в Україну імпортували близько 17 тисяч уживаних легкових автомобілів з-за кордону — це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».

Найбільшу частку серед імпортованих авто традиційно зайняли бензинові машини — 57% від загального обсягу. У січні 2025 року їхня частка становила 46,6%. Дизельні автомобілі склали 22% (проти 24,4% торік), електромобілі — 11% (у січні 2025 року — 20,5%), гібриди — 7% (4,5% торік), а авто з газобалонним обладнанням — 3%.

Середній вік уживаних легковиків, які у січні отримали українську реєстрацію, залишився незмінним — близько 10 років.

Лідером серед імпортованих автомобілів із пробігом став Volkswagen Golf. Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 899 авто
  • Volkswagen Tiguan — 633 авто
  • Audi Q5 — 617 авто
  • Skoda Octavia — 613 авто
  • Nissan Rogue — 584 авто
  • Renault Megane — 548 авто
  • Volkswagen Passat — 434 авто
  • Nissan Qashqai — 374 авто
  • Ford Escape — 349 авто
  • Audi A4 — 316 авто

Україна автомобіль





