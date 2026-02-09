Автомат или механика: в МВД объяснили важный нюанс сдачи экзамена по вождению
В Украине при сдаче практического экзамена по вождению важно учитывать тип коробки передач автомобиля. От этого зависит, какими транспортными средствами водитель будет иметь право управлять после получения удостоверения. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.
Что означает отметка «78» в водительском удостоверении
Если кандидат в водители сдал практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в удостоверении появляется отметка «78».
Она означает, что водитель имеет право управлять исключительно транспортными средствами с автоматической трансмиссией.
Управление автомобилем с механической коробкой передач при наличии такого ограничения считается нарушением Правил дорожного движения и влечет за собой ответственность.
Как снять ограничение и пересесть на «механику»
Водители, которые изначально выбрали «автомат», но впоследствии хотят управлять автомобилем с механической коробкой передач, могут снять ограничение «78».
Для этого необходимо:
- пройти дополнительное обучение в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач;
- сдать только практический экзамен в сервисном центре МВД.
Пересдавать теоретический экзамен не нужно.
После успешной сдачи практики водителю выдадут новое удостоверение без отметки «78», которое позволяет управлять автомобилями с любым типом коробки передач.
Почему это важно
В МВД подчеркивают: водители часто не обращают внимания на ограничения в удостоверении, что может привести к штрафам и проблемам во время проверок.
Поэтому перед выбором автомобиля для экзамена стоит сразу определиться, какой тип трансмиссии вы планируете использовать в будущем.
