Автомат или механика: в МВД объяснили важный нюанс сдачи экзамена по вождению

Тип коробки передач на практическом экзамене определяет, какими автомобилями водитель сможет управлять после получения прав.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине при сдаче практического экзамена по вождению важно учитывать тип коробки передач автомобиля. От этого зависит, какими транспортными средствами водитель будет иметь право управлять после получения удостоверения. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Что означает отметка «78» в водительском удостоверении

Если кандидат в водители сдал практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в удостоверении появляется отметка «78».

Она означает, что водитель имеет право управлять исключительно транспортными средствами с автоматической трансмиссией.

Управление автомобилем с механической коробкой передач при наличии такого ограничения считается нарушением Правил дорожного движения и влечет за собой ответственность.

Как снять ограничение и пересесть на «механику»

Водители, которые изначально выбрали «автомат», но впоследствии хотят управлять автомобилем с механической коробкой передач, могут снять ограничение «78».

Для этого необходимо:

пройти дополнительное обучение в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач;

сдать только практический экзамен в сервисном центре МВД.

Пересдавать теоретический экзамен не нужно.

После успешной сдачи практики водителю выдадут новое удостоверение без отметки «78», которое позволяет управлять автомобилями с любым типом коробки передач.

Почему это важно

В МВД подчеркивают: водители часто не обращают внимания на ограничения в удостоверении, что может привести к штрафам и проблемам во время проверок.

Поэтому перед выбором автомобиля для экзамена стоит сразу определиться, какой тип трансмиссии вы планируете использовать в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.