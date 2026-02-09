  1. В Украине

Автомат или механика: в МВД объяснили важный нюанс сдачи экзамена по вождению

22:36, 9 февраля 2026
Тип коробки передач на практическом экзамене определяет, какими автомобилями водитель сможет управлять после получения прав.
В Украине при сдаче практического экзамена по вождению важно учитывать тип коробки передач автомобиля. От этого зависит, какими транспортными средствами водитель будет иметь право управлять после получения удостоверения. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Что означает отметка «78» в водительском удостоверении

Если кандидат в водители сдал практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в удостоверении появляется отметка «78».

Она означает, что водитель имеет право управлять исключительно транспортными средствами с автоматической трансмиссией.

Управление автомобилем с механической коробкой передач при наличии такого ограничения считается нарушением Правил дорожного движения и влечет за собой ответственность.

Как снять ограничение и пересесть на «механику»

Водители, которые изначально выбрали «автомат», но впоследствии хотят управлять автомобилем с механической коробкой передач, могут снять ограничение «78».

Для этого необходимо:

  • пройти дополнительное обучение в автошколе на автомобиле с механической коробкой передач;
  • сдать только практический экзамен в сервисном центре МВД.

Пересдавать теоретический экзамен не нужно.

После успешной сдачи практики водителю выдадут новое удостоверение без отметки «78», которое позволяет управлять автомобилями с любым типом коробки передач.

Почему это важно

В МВД подчеркивают: водители часто не обращают внимания на ограничения в удостоверении, что может привести к штрафам и проблемам во время проверок.

Поэтому перед выбором автомобиля для экзамена стоит сразу определиться, какой тип трансмиссии вы планируете использовать в будущем.

водительские права сервисный центр МВД автомобиль

