Автомат чи механіка: у МВС пояснили важливий нюанс складання іспиту з водіння

Тип коробки передач на практичному іспиті визначає, якими авто водій зможе керувати після отримання прав.

В Україні під час складання практичного іспиту з водіння важливо враховувати тип коробки передач автомобіля. Від цього залежить, які транспортні засоби водій матиме право керувати після отримання посвідчення. Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Що означає позначка «78» у посвідченні водія

Якщо кандидат у водії склав практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач, у посвідченні з’являється позначка «78».

Вона означає, що водій має право керувати виключно транспортними засобами з автоматичною трансмісією.

Керування автомобілем з механічною коробкою передач за наявності такого обмеження вважається порушенням Правил дорожнього руху і тягне за собою відповідальність.

Як зняти обмеження та пересісти на «механіку»

Водії, які спочатку обрали «автомат», але згодом хочуть керувати авто з механічною коробкою передач, можуть зняти обмеження «78».

Для цього потрібно:

пройти додаткове навчання в автошколі на автомобілі з механічною коробкою передач;

скласти лише практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Перескладати теоретичний іспит не потрібно.

Після успішного складання практики водієві видадуть нове посвідчення без позначки «78», що дозволяє керувати автомобілями з будь-яким типом коробки передач.

Чому це важливо

У МВС наголошують: водії часто не звертають уваги на обмеження в посвідченні, що може призвести до штрафів і проблем під час перевірок.

Тому перед вибором авто для іспиту варто одразу визначитися, який тип трансмісії плануєте використовувати в майбутньому.

