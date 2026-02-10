Как украинцам декларировать и облагать налогом доходы из-за рубежа – объяснили в ГНС

Налоги, уплаченные за рубежом, могут быть зачтены в Украине.

В Государственной налоговой службе разъяснили, как в Украине декларируются и облагаются налогом доходы, полученные за рубежом. По словам главы ГНС Леси Карнаух, если украинец официально работает за рубежом и платит налоги в стране проживания, повторно платить их в Украине не нужно. Суммы налога, уплаченного за пределами Украины, зачисляются в счет уменьшения налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц.

Карнаух подчеркнула, что не все иностранные доходы подлежат декларированию и налогообложению. Украина имеет соглашения со многими государствами об избежании двойного налогообложения, поэтому граждан призвали не поддаваться панике.

В частности, не нужно декларировать и платить налоги в Украине, если резидент Украины получал материальную помощь от иностранных государств, государственных фондов или благотворительных организаций в связи с войной, а также помощь для членов семьи первой степени родства, пострадавших от российской агрессии.

В то же время другие доходы, полученные за рубежом, в частности заработная плата или доход от фриланса, подлежат декларированию в Украине. Подать декларацию можно через Электронный кабинет налогоплательщика.

Налоги, которые уже были уплачены за рубежом, могут быть зачтены в Украине. Для этого необходимо получить справку в налоговом органе другой страны с указанием суммы уплаченного налога и дохода, с которого он был уплачен. Такую справку нужно легализовать, если иное не предусмотрено международным договором. Сумма зачета не может превышать размер налога, который должен был бы быть уплачен в Украине.

Декларацию должны подавать резиденты Украины, которые получали доходы за пределами таможенной территории государства. Все иностранные доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и облагаются налогом на общих основаниях.

Иностранные доходы облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором: 1,5% — для доходов, полученных до 31 декабря 2024 года включительно, и 5% — для доходов, начисленных или выплаченных с 1 января 2025 года. Если доход получен в иностранной валюте или в виде других активов, его пересчитывают в гривны по курсу НБУ на дату получения.

