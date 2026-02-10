  1. В Україні

Як українцям декларувати та оподатковувати доходи з-за кордону – пояснили в ДПС

09:05, 10 лютого 2026
Податки, сплачені за кордоном, можуть бути зараховані в Україні.
Фото: misto.media
У Державній податковій службі роз’яснили, як в Україні декларуються та оподатковуються доходи, отримані за кордоном. За словами голови ДПС Лесі Карнаух, якщо українець офіційно працює за кордоном і сплачує податки в країні проживання, повторно сплачувати їх в Україні не потрібно. Суми податку, сплаченого за межами України, зараховуються в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб.

Карнаух наголосила, що не всі іноземні доходи підлягають декларуванню та оподаткуванню. Україна має угоди з багатьма державами про уникнення подвійного оподаткування, тому громадян закликали не піддаватися паніці.

Зокрема, не потрібно декларувати та сплачувати податки в Україні, якщо резидент України отримував матеріальну допомогу від іноземних держав, державних фондів або благодійних організацій у зв’язку з війною, а також допомогу для членів сім’ї першого ступеня споріднення, які постраждали від російської агресії.

Водночас інші доходи, отримані за кордоном, зокрема заробітна плата чи дохід від фрілансу, підлягають декларуванню в Україні. Подати декларацію можна через Електронний кабінет платника податків.

Податки, які вже були сплачені за кордоном, можуть бути зараховані в Україні. Для цього необхідно отримати довідку в податковому органі іншої країни із зазначенням суми сплаченого податку та доходу, з якого його було сплачено. Таку довідку потрібно легалізувати, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Сума зарахування не може перевищувати розмір податку, який мав би бути сплачений в Україні.

Декларацію мають подавати резиденти України, які отримували доходи за межами митної території держави. Усі іноземні доходи включаються до загального річного оподатковуваного доходу та оподатковуються на загальних підставах.

Іноземні доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором: 1,5% — для доходів, отриманих до 31 грудня 2024 року включно, та 5% — для доходів, нарахованих або виплачених з 1 січня 2025 року. Якщо дохід отримано в іноземній валюті або у вигляді інших активів, його перераховують у гривні за курсом НБУ на дату отримання.

податкова декларування ДПС кордон

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

