  1. В Украине

Мужчина спрятал боеприпасы в коробке из-под элитного алкоголя и пытался провезти их в Молдову

21:06, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тайник с патронами обнаружили таможенники во время осмотра автомобиля на границе с Молдовой.
Мужчина спрятал боеприпасы в коробке из-под элитного алкоголя и пытался провезти их в Молдову
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Таможенники разоблачили попытку незаконного вывоза предметов, похожих на боевые патроны, через границу с Молдовой. Боеприпасы были скрыты в коробке из-под элитного алкогольного напитка. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Инцидент произошел в пункте пропуска «Могилев-Подольский — Отач», через который «зеленым коридором» из Украины выезжал легковой автомобиль под управлением 54-летнего гражданина Украины.

Во время таможенного осмотра транспортного средства с привлечением служебной собаки по имени Лея таможенники обнаружили скрытые от контроля предметы, внешне похожие на боевые патроны. Речь идет о 140 патронах калибра 5,45×39 мм и одном патроне калибра 9×39 мм. Боеприпасы находились в багажном отсеке автомобиля — под личными вещами, в коробке из-под элитного алкогольного напитка.

По данному факту таможенники проинформировали правоохранительные органы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

таможня боеприпасы пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]