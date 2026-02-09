Мужчина спрятал боеприпасы в коробке из-под элитного алкоголя и пытался провезти их в Молдову

Тайник с патронами обнаружили таможенники во время осмотра автомобиля на границе с Молдовой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Таможенники разоблачили попытку незаконного вывоза предметов, похожих на боевые патроны, через границу с Молдовой. Боеприпасы были скрыты в коробке из-под элитного алкогольного напитка. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Могилев-Подольский — Отач», через который «зеленым коридором» из Украины выезжал легковой автомобиль под управлением 54-летнего гражданина Украины.

Во время таможенного осмотра транспортного средства с привлечением служебной собаки по имени Лея таможенники обнаружили скрытые от контроля предметы, внешне похожие на боевые патроны. Речь идет о 140 патронах калибра 5,45×39 мм и одном патроне калибра 9×39 мм. Боеприпасы находились в багажном отсеке автомобиля — под личными вещами, в коробке из-под элитного алкогольного напитка.

По данному факту таможенники проинформировали правоохранительные органы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.