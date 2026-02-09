Чоловік сховав боєприпаси в коробці з-під елітного алкоголю і намагався провезти їх у Молдову

Схованку з набоями виявили митники під час огляду авто на кордоні з Молдовою.

Митники викрили спробу незаконного вивезення предметів, схожих на бойові набої, через кордон з Молдовою. Боєприпаси були приховані у коробці з-під елітного алкогольного напою. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Інцидент стався у пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач», через який «зеленим коридором» з України виїжджав легковий автомобіль під керуванням 54-річного громадянина України.

Під час митного огляду транспортного засобу із залученням службової собаки на ім’я Лея митники виявили приховані від контролю предмети, зовні схожі на бойові набої. Йдеться про 140 набоїв калібру 5,45×39 мм та один набій калібру 9×39 мм. Боєприпаси знаходилися у багажному відсіку автомобіля — під особистими речами, у коробці з-під елітного алкогольного напою.

За цим фактом митники поінформували правоохоронні органи. Наразі триває досудове розслідування.

