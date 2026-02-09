В Украине заработал Кабинет пациента – подать декларацию врачу теперь можно онлайн

Украинцы могут подавать декларации без визита в больницу.

Украинцы теперь могут подавать декларации врачу и обновлять контактные данные онлайн через Кабинет пациента. Бета-тестирование платформы завершено успешно: сервис проверен вместе с пациентами и медиками, и он готов к масштабному использованию. Об этом сообщили в Минздраве.

Кабинет доступен для всех совершеннолетних граждан, а также для подростков в возрасте 14-18 лет при наличии собственной электронной подписи. Подростки могут просматривать свои данные, а при подтвержденной гражданской дееспособности – подавать декларацию и обновлять персональные данные.

Что доступно в Кабинете пациента

просмотр и обновление персональных данных в электронной системе здравоохранения;

просмотр действующих и предыдущих деклараций с врачом;

поиск врача и подача декларации онлайн без визита в медучреждение;

управление доступами электронных кабинетов, которым предоставлено разрешение на обработку персональных данных.

На данном этапе доступны персональные данные и декларации. Доступ к медицинской карте (анализы, рецепты, диагнозы) будет добавлен на следующих этапах.

Как начать пользоваться

Вход в Кабинет пациента осуществляется через различные е-Кабинеты — государственные или частные.

Государственный: е-Кабинет национальной системы ЕСОЗ.

Частные: кабинеты, разработанные бизнесом, которые могут иметь дополнительные функции.

Пользователь может выбрать любой из доступных кабинетов. Перечень всех верифицированных е-Кабинетов доступен по специальной ссылке.

Где искать поддержку

Часто задаваемые вопросы на портале: ответы на большинство обращений.

Технические вопросы: в государственном кабинете создайте обращение на портале поддержки; в других приложениях — обратитесь в службу поддержки сервиса.

Персональные данные: для изменений в РНОКПП или исправления дублирования оставьте обращение на портале поддержки в разделе «Контекстные вопросы».

