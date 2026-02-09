  1. В Україні

В Україні запрацював Кабінет пацієнта – подати декларацію лікарю тепер можна онлайн

18:06, 9 лютого 2026
Українці можуть подавати декларації без візиту до лікарні.
В Україні запрацював Кабінет пацієнта – подати декларацію лікарю тепер можна онлайн
Українці тепер можуть подавати декларації лікарю та оновлювати контактні дані онлайн через Кабінет пацієнта. Бета-тестування платформи завершено успішно: сервіс перевірено разом із пацієнтами та медиками, і він готовий до масштабного використання. Про це розповіли в МОЗ.

Кабінет доступний для всіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком 14-18 років за наявності власного електронного підпису. Підлітки можуть переглядати свої дані, а при підтвердженій цивільній дієздатності — подавати декларацію та оновлювати персональні дані.

Що доступно в Кабінеті пацієнта

  • перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;
  • пошук лікаря та подання декларації онлайн без візиту до медзакладу;
  • управління доступами електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних.

На даному етапі доступні персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізи, рецепти, діагнози) буде додано на наступних етапах.

Як почати користуватися

Вхід до Кабінету пацієнта здійснюється через різні е-Кабінети — державні або приватні.

  • Державний: е-Кабінет національної системи ЕСОЗ.
  • Приватні: кабінети, розроблені бізнесом, які можуть мати додаткові функції.

Користувач може обрати будь-який з доступних кабінетів. Перелік усіх верифікованих е-Кабінетів доступний за спеціальним посиланням.

Де шукати підтримку

  • Часті запитання на порталі: відповіді на більшість звернень.
  • Технічні питання: у державному кабінеті створіть звернення на порталі підтримки; в інших застосунках — зверніться до служби підтримки сервісу.
  • Персональні дані: для змін у РНОКПП або виправлення дублювання залиште звернення на порталі підтримки в розділі «Контекстні питання».

МОЗ декларація Україна лікарня

Стрічка новин

