В ДШВ ВСУ отреагировали на подозрение должностного лица тыла одной из воинских частей

ДШВ ВСУ заявляют о нулевой терпимости к коррупции в армии.

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает любые проявления коррупции, злоупотребления служебным положением и действия, подрывающие доверие общества и наносящие ущерб боеспособности армии.

«Информация, обнародованная правоохранительными органами о подозрении, выдвинутом должностному лицу тыла одной из подчиненных воинских частей, является крайне серьезной. Командование ВВС ВС Украины придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и подчеркивает: каждый военнослужащий, независимо от звания или должности, несет персональную ответственность за свои действия в соответствии с законом», – отмечается в сообщении официального телеграм-канала ВВС.

Командование ВВС ВС Украины уверяет, что полностью содействует органам досудебного расследования. Военные предоставляют всю необходимую информацию и обеспечивают проведение следственных мероприятий и проверок для установления обстоятельств происшествия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГБР сообщило о разоблачении в Днепропетровской области коррупционной схемы по поставке продуктов для военных.

По данным следствия, организатором махинации стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Он действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия — поставщика продуктов питания для ВСУ.

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Должностные лица подписывали акты приема-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли лишь ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, качество фактически завезенных продуктов не соответствовало установленным требованиям. Военнослужащим поставляли, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта.

За прием некачественных продуктов и ненаправление рекламационных писем начальник продовольственной службы получал неправомерную выгоду наличными. Размер «откатов» достигал до 50% от стоимости поставок. Лишь за неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн гривен.

Полученные средства фигурант использовал для личного обогащения. Он приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, купил несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогостоящие вещи, оформляя имущество на близких лиц.

Во время обысков у подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.

Начальника продовольственной службы задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы в условиях военного положения).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Также о подозрении сообщили его подчиненной из продовольственной службы тыла логистики. По данным следствия, она получала наличные от поставщиков за списание некачественных продуктов и передавала часть средств руководителю. Во время обысков у нее изъяли 20 тыс. долларов США. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

