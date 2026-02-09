У ДШВ ЗСУ відреагували на підозру посадовцю тилу однієї з військових частин

ДШВ ЗСУ заявляють про нульову толерантність до корупції у війську.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України рішуче засуджує будь-які прояви корупції, зловживання службовим становищем та дії, що підривають довіру суспільства і завдають шкоди боєздатності армії.

«Інформація, оприлюднена правоохоронними органами щодо підозри, висунутої посадовій особі тилу однієї з підпорядкованих військових частин, є вкрай серйозною. Командування ДШВ ЗС України дотримується принципу нульової толерантності до корупції та наголошує: кожен військовослужбовець, незалежно від звання чи посади, несе персональну відповідальність за свої дії відповідно до закону», – зазначено у повідомленні офіційного телеграм-каналу ДШВ.

Командування ДШВ запевняє, що повністю сприяє органам досудового розслідування. Військові надають усю необхідну інформацію та забезпечують проведення слідчих заходів і перевірок для встановлення обставин події.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР повідомило про викриття на Дніпропетровщині корупційної схеми на постачанні продуктів для військових.

За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ.

Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб.

Крім недопоставок, якість фактично завезених продуктів не відповідала встановленим вимогам. Військовослужбовцям постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту.

За приймання неякісних продуктів та ненаправлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір «відкатів» сягав до 50% від вартості поставок. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень.

Отримані кошти фігурант використовував для особистого збагачення. Він набув нерухомість у двох житлових комплексах, придбав кілька автомобілів преміумкласу та інші дороговартісні речі, оформлюючи майно на близьких осіб.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів.

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Також про підозру повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу логістики. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину коштів керівнику. Під час обшуків у неї вилучили 20 тис. доларів США. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.