Зеленский сообщил о запуске новых программ для поддержки ОСМД и физических лиц-предпринимателей

Речь идет о более доступных закупках генераторов для ОСМД и расширении поддержки владельцев частных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с премьер-министром Юлией Свириденко запуск новых программ поддержки людей и общин. По его словам, правительство должно сделать закупки нового оборудования для ОСМД, в частности генераторов и другой техники, ощутимо более доступными в условиях дефицита электроэнергии. Также планируется расширить возможности программы поддержки владельцев частных домов для обеспечения автономного энергоснабжения. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время.

Кроме того, премьер-министр доложила о состоянии реализации действующих программ поддержки. Зеленский отметил, что активно поступают заявки от физических лиц-предпринимателей на выплаты для содержания и ремонта генераторов — уже подано почти 20 тысяч таких обращений. Программа кредитов под ноль процентов на приобретение генераторов достигла объема в полмиллиарда гривен и в дальнейшем будет расти, поскольку средства в программе предусмотрены.

Также президент сообщил, что программа «пакетов тепла», которые выдают людям, в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев находятся в специальной программе адресной помощи для людей с самым низким уровнем жизни — этой зимой они получили по 6 500 гривен.

По словам Зеленского, программа зимней поддержки продемонстрировала ощутимый результат и пользу для граждан: в ее рамках помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев. Он подчеркнул, что все эффективные программы поддержки государство будет продолжать.

