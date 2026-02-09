  1. В Украине

Зеленский сообщил о запуске новых программ для поддержки ОСМД и физических лиц-предпринимателей

20:01, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о более доступных закупках генераторов для ОСМД и расширении поддержки владельцев частных домов.
Зеленский сообщил о запуске новых программ для поддержки ОСМД и физических лиц-предпринимателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал с премьер-министром Юлией Свириденко запуск новых программ поддержки людей и общин. По его словам, правительство должно сделать закупки нового оборудования для ОСМД, в частности генераторов и другой техники, ощутимо более доступными в условиях дефицита электроэнергии. Также планируется расширить возможности программы поддержки владельцев частных домов для обеспечения автономного энергоснабжения. Все детали новых программ чиновники должны представить в ближайшее время.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Кроме того, премьер-министр доложила о состоянии реализации действующих программ поддержки. Зеленский отметил, что активно поступают заявки от физических лиц-предпринимателей на выплаты для содержания и ремонта генераторов — уже подано почти 20 тысяч таких обращений. Программа кредитов под ноль процентов на приобретение генераторов достигла объема в полмиллиарда гривен и в дальнейшем будет расти, поскольку средства в программе предусмотрены.

Также президент сообщил, что программа «пакетов тепла», которые выдают людям, в частности в Киеве, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч пакетов. Около 400 тысяч украинцев находятся в специальной программе адресной помощи для людей с самым низким уровнем жизни — этой зимой они получили по 6 500 гривен.

По словам Зеленского, программа зимней поддержки продемонстрировала ощутимый результат и пользу для граждан: в ее рамках помощь уже получили 17,8 миллиона украинцев. Он подчеркнул, что все эффективные программы поддержки государство будет продолжать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины энергетика Владимир Зеленский ОСМД Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]