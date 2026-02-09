Зеленський повідомив про запуск нових програм для підтримки ОСББ та фізосіб-підприємців

Йдеться про доступніші закупівлі генераторів для ОСББ та розширення підтримки власників приватних будинків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко запуск нових програм підтримки людей і громад. За його словами, уряд має зробити закупівлі нового обладнання для ОСББ, зокрема генераторів та іншої техніки, відчутно доступнішими в умовах дефіциту електроенергії. Також планують розширити можливості програми підтримки власників приватних будинків для забезпечення автономного енергоживлення. Усі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом.

Крім того, Прем’єр-міністр доповіла про стан реалізації чинних програм підтримки. Зеленський зазначив, що активно надходять заявки від фізичних осіб-підприємців на виплати для утримання та ремонту генераторів — уже подано майже 20 тисяч таких звернень. Програма кредитів під нуль відсотків на придбання генераторів сягнула обсягу пів мільярда гривень і надалі зростатиме, оскільки кошти в програмі передбачені.

Також президент повідомив, що програма «пакунків тепла», які видають людям, зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців перебувають у спеціальній програмі адресної допомоги для людей з найнижчим рівнем життя — цієї зими вони отримали по 6 500 гривень.

За словами Зеленського, програма зимової підтримки продемонструвала відчутний результат і користь для громадян: у її межах допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Він наголосив, що всі ефективні програми підтримки держава продовжуватиме.

