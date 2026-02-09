  1. В Україні

Зеленський повідомив про запуск нових програм для підтримки ОСББ та фізосіб-підприємців

20:01, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про доступніші закупівлі генераторів для ОСББ та розширення підтримки власників приватних будинків.
Зеленський повідомив про запуск нових програм для підтримки ОСББ та фізосіб-підприємців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко запуск нових програм підтримки людей і громад. За його словами, уряд має зробити закупівлі нового обладнання для ОСББ, зокрема генераторів та іншої техніки, відчутно доступнішими в умовах дефіциту електроенергії. Також планують розширити можливості програми підтримки власників приватних будинків для забезпечення автономного енергоживлення. Усі деталі нових програм урядовці мають представити найближчим часом.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Крім того, Прем’єр-міністр доповіла про стан реалізації чинних програм підтримки. Зеленський зазначив, що активно надходять заявки від фізичних осіб-підприємців на виплати для утримання та ремонту генераторів — уже подано майже 20 тисяч таких звернень. Програма кредитів під нуль відсотків на придбання генераторів сягнула обсягу пів мільярда гривень і надалі зростатиме, оскільки кошти в програмі передбачені.

Також президент повідомив, що програма «пакунків тепла», які видають людям, зокрема в Києві, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч пакунків. Близько 400 тисяч українців перебувають у спеціальній програмі адресної допомоги для людей з найнижчим рівнем життя — цієї зими вони отримали по 6 500 гривень.

За словами Зеленського, програма зимової підтримки продемонструвала відчутний результат і користь для громадян: у її межах допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Він наголосив, що всі ефективні програми підтримки держава продовжуватиме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України енергетика Володимир Зеленський ОСББ Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]