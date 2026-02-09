Предпринимателям в Киеве дают 30 минут на уборку снега возле своих заведений, иначе – будут штрафовать

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы до 1700 гривен.

В КГГА напомнили балансодержателям о правилах содержания территорий в зимний период, чтобы не получить штраф. Предприятия, организации и учреждения любой формы собственности обязаны убирать снег, очищать тротуары и крыши, а также обеспечивать безопасное состояние прилегающих территорий.

Обязанности балансодержателей

Убирать тротуары не позднее чем через 30 минут после начала снегопада и повторять уборку каждые 1,5 часа, чтобы избежать гололеда.

Очищать крыши и козырьки, ограждать опасные участки и вывозить снег в течение суток.

Ликвидировать скользкость фракционным способом с помощью чистого песка без соли.

Запрещено: сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и в водоемы. Прилегающая территория определяется бортовым камнем проезжей части или на расстоянии 10 метров от фасадов домов, сооружений, ограждений и других элементов благоустройства.

Ответственность за нарушение

За невыполнение правил предусмотрены штрафы от 340 до 1700 гривен. Только за 9 февраля инспекторы по благоустройству составили 292 предписания и 43 протокола за ненадлежащее содержание закрепленных территорий.

