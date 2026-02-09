Підприємцям у Києві дають 30 хвилин на прибирання снігу біля своїх закладів, інакше – штрафуватимуть

За порушення правил благоустрою передбачені штрафи до 1700 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В КМДА нагадали балансоутримувачам про правила утримання територій у зимовий період, щоб не отримати штраф. Підприємства, організації та установи будь-якої форми власності зобов’язані прибирати сніг, очищати тротуари та дахи, а також забезпечувати безпечний стан прилеглих територій.

Обов’язки балансоутримувачів

Прибирати тротуари не пізніше ніж через 30 хвилин після початку снігопаду та повторювати прибирання кожні 1,5 години, щоб уникнути ожеледиці.

Очищати дахи та козирки, огороджувати небезпечні ділянки та вивозити сніг протягом доби.

Ліквідовувати слизькість фракційним способом за допомогою чистого піску без солі.

Заборонено: скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми. Прилегла територія визначається бортовим каменем проїжджої частини або на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою.

Відповідальність за порушення

За невиконання правил передбачено штрафи від 340 до 1700 гривень. Лише за 9 лютого інспектори з благоустрою склали 292 приписи та 43 протоколи за неналежне утримання закріплених територій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.