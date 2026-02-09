На Троещине в Киеве восстановили теплоснабжение

840 работников и 176 бригад ликвидировали аварии на теплосетях Троещины.

В киевском микрорайоне Троещина восстановили теплоснабжение. Об этом сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум.

По ее словам, вместе с послом Европейского Союза в Украине Катариной Матерновой она побывала на Троещине — одном из районов столицы, который больше всего пострадал в результате российских ударов по тепловой генерации. На месте было подтверждено, что подача тепла в микрорайоне восстановлена.

Шкрум отметила, что это стало результатом круглосуточной работы аварийных бригад. Всего к восстановлению привлекли 840 работников в составе 176 бригад, в частности 83 бригады в количестве 345 человек были дополнительно привлечены из других областей, предприятий Киева и Укрзализныци.

Она подчеркнула, что даже после восстановления теплоснабжения зданиям нужно время, чтобы прогреться, и в отдельных случаях это может длиться несколько дней. Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в жилых домах и бюджетных учреждениях.

В то же время, по словам первого заместителя министра, ситуация с теплоснабжением в Киеве в целом остается сложной.

