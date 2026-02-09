На Троєщині в Києві відновили теплопостачання

840 працівників і 176 бригад ліквідували аварії на тепломережах Троєщини.

У київському мікрорайоні Троєщина відновили теплопостачання. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

За її словами, разом із послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою вона побувала на Троєщині — одному з районів столиці, який найбільше постраждав унаслідок російських ударів по тепловій генерації. На місці було підтверджено, що подачу тепла в мікрорайоні відновлено.

Шкрум зазначила, що це стало результатом цілодобової роботи аварійних бригад. Загалом до відновлення залучили 840 працівників у складі 176 бригад, зокрема 83 бригади у кількості 345 людей були додатково залучені з інших областей, підприємств Києва та Укрзалізниці.

Вона наголосила, що навіть після відновлення теплопостачання будівлям потрібен час, аби прогрітися, і в окремих випадках це може тривати кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків та ліквідації локальних аварій у житлових будинках і бюджетних установах.

Водночас, за словами першої заступниці міністра, ситуація з теплопостачанням у Києві загалом залишається складною.

