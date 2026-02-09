Реформа льготного проезда – в Украине готовят цифровую систему монетизации льгот

Минразвития предлагает цифровую систему учета и гарантированные выплаты перевозчикам.

В Министерстве развития общин и территорий сообщили о подготовке законопроекта №5651-2, который должен изменить систему льготного проезда. По данным ведомства, действующая модель десятилетиями создает конфликты: граждане с льготами вынуждены доказывать свое право на проезд, перевозчики перевозят пассажиров без гарантии компенсации, а общины ищут средства в ограниченных бюджетах.

Что предусматривает реформа

По данным ведомства, законопроект вводит принцип: каждая льготная поездка должна быть подтверждена, учтена и профинансирована. Среди ключевых изменений:

единые правила подтверждения льгот;

автоматизированный и прозрачный учет поездок;

устранение «ручных» расчетов компенсаций;

переход системы в цифровую, контролируемую и справедливую модель.

Реформа предусматривает монетизацию льгот через специальные карты, что позволит:

гражданам пользоваться льготами без конфликтов;

общинам оплачивать только реально совершенные поездки;

перевозчикам получать гарантированную оплату за каждую поездку.

Сроки и реализация

Льготы не отменяются, а ответственность за их предоставление не перекладывается на общины. Переходный период продлится до 1 июля 2028 года, чтобы обеспечить плавную адаптацию системы и людей. После принятия закона Минрегион будет отвечать за запуск единой автоматизированной системы учета и необходимые подзаконные акты.

