Реформа льготного проезда – в Украине готовят цифровую систему монетизации льгот
В Министерстве развития общин и территорий сообщили о подготовке законопроекта №5651-2, который должен изменить систему льготного проезда. По данным ведомства, действующая модель десятилетиями создает конфликты: граждане с льготами вынуждены доказывать свое право на проезд, перевозчики перевозят пассажиров без гарантии компенсации, а общины ищут средства в ограниченных бюджетах.
Что предусматривает реформа
По данным ведомства, законопроект вводит принцип: каждая льготная поездка должна быть подтверждена, учтена и профинансирована. Среди ключевых изменений:
- единые правила подтверждения льгот;
- автоматизированный и прозрачный учет поездок;
- устранение «ручных» расчетов компенсаций;
- переход системы в цифровую, контролируемую и справедливую модель.
Реформа предусматривает монетизацию льгот через специальные карты, что позволит:
- гражданам пользоваться льготами без конфликтов;
- общинам оплачивать только реально совершенные поездки;
- перевозчикам получать гарантированную оплату за каждую поездку.
Сроки и реализация
Льготы не отменяются, а ответственность за их предоставление не перекладывается на общины. Переходный период продлится до 1 июля 2028 года, чтобы обеспечить плавную адаптацию системы и людей. После принятия закона Минрегион будет отвечать за запуск единой автоматизированной системы учета и необходимые подзаконные акты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.