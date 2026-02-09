  1. В Украине
  2. / Законодательство

Реформа льготного проезда – в Украине готовят цифровую систему монетизации льгот

21:53, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минразвития предлагает цифровую систему учета и гарантированные выплаты перевозчикам.
Реформа льготного проезда – в Украине готовят цифровую систему монетизации льгот
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве развития общин и территорий сообщили о подготовке законопроекта №5651-2, который должен изменить систему льготного проезда. По данным ведомства, действующая модель десятилетиями создает конфликты: граждане с льготами вынуждены доказывать свое право на проезд, перевозчики перевозят пассажиров без гарантии компенсации, а общины ищут средства в ограниченных бюджетах.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Что предусматривает реформа

По данным ведомства, законопроект вводит принцип: каждая льготная поездка должна быть подтверждена, учтена и профинансирована. Среди ключевых изменений:

  • единые правила подтверждения льгот;
  • автоматизированный и прозрачный учет поездок;
  • устранение «ручных» расчетов компенсаций;
  • переход системы в цифровую, контролируемую и справедливую модель.

Реформа предусматривает монетизацию льгот через специальные карты, что позволит:

  • гражданам пользоваться льготами без конфликтов;
  • общинам оплачивать только реально совершенные поездки;
  • перевозчикам получать гарантированную оплату за каждую поездку.

Сроки и реализация

Льготы не отменяются, а ответственность за их предоставление не перекладывается на общины. Переходный период продлится до 1 июля 2028 года, чтобы обеспечить плавную адаптацию системы и людей. После принятия закона Минрегион будет отвечать за запуск единой автоматизированной системы учета и необходимые подзаконные акты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

льготы Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]