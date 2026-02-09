Реформа пільгового проїзду – в Україні готують цифрову систему монетизації пільг

Мінрозвитку пропонує цифрову систему обліку та гарантовані виплати перевізникам.

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про підготовку законопроєкту №5651-2, який має змінити систему пільгового проїзду. За даними відомства, чинна модель десятиліттями створює конфлікти: громадяни з пільгами змушені доводити своє право на проїзд, перевізники перевозять пасажирів без гарантії компенсації, а громади шукають кошти у обмежених бюджетах.

Що передбачає реформа

За даними відомства, законопроєкт запроваджує принцип: кожна пільгова поїздка має бути підтверджена, облікована та профінансована. Серед ключових змін:

єдині правила підтвердження пільг;

автоматизований та прозорий облік поїздок;

усунення «ручних» розрахунків компенсацій;

перехід системи у цифрову, контрольовану та справедливу модель.

Реформа передбачає монетизацію пільг через спеціальні картки, що дозволить:

громадянам користуватися пільгами без конфліктів;

громадам оплачувати лише реально здійснені поїздки;

перевізникам отримувати гарантовану оплату за кожну поїздку.

Терміни та реалізація

Пільги не скасовуються, а відповідальність за їх надання не перекладається на громади. Перехідний період триватиме до 1 липня 2028 року, щоб забезпечити плавну адаптацію системи та людей. Після ухвалення закону Мінрегіон відповідатиме за запуск єдиної автоматизованої системи обліку та необхідні підзаконні акти.

