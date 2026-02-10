ЕС готовит для Украины «частичное членство» еще до официального вступления — Bloomberg

Украина может получить отдельные права членства в ЕС еще до формального вступления.

Фото: iStock

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине постепенных прав членства еще до формального вступления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По словам собеседников агентства, среди вариантов, которые обсуждаются в ЕС, — предоставление Украине заранее отдельных гарантий и защиты, которые обычно сопровождают членство в ЕС, а также открытие доступа к части прав государств-членов еще до завершения полной процедуры вступления. В то же время Киеву могут предложить четкий временной график с перечнем шагов, необходимых для продвижения в официальном процессе присоединения.

Другие сценарии предусматривают либо продолжение действующей модели переговоров о вступлении, либо введение переходного периода с элементами постепенного членства. Источники подчеркивают, что обсуждения являются чувствительными, поэтому детали не разглашаются.

Как отмечает Bloomberg, в рамках 20-пунктового мирного плана, который Украина разрабатывает преимущественно с США, предусматривается вступление Украины в ЕС в 2027 году с предоставлением отдельных преимуществ членства уже на переходном этапе. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина стремится присоединиться к Евросоюзу как можно быстрее, рассматривая членство как ключевую гарантию безопасности.

В Европейской комиссии подтвердили, что будущее членство Украины в ЕС является частью более широких обсуждений по мирному урегулированию. Там также напомнили, что Евросоюз традиционно углубляет сотрудничество со странами-кандидатами еще до их вступления, и в случае Украины такие механизмы уже применяются, в частности в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году после начала полномасштабной агрессии России. В конце 2023 года Евросоюз одобрил начало переговоров, а формально они стартовали в 2024 году. В то же время процесс остается заблокированным из-за позиции Венгрии, которая препятствует открытию отдельных переговорных разделов.

В ЕС подчеркивают, что процедура вступления обычно длится годами и требует единогласной поддержки всех государств-членов.

