ЄС готує для України «часткове членство» ще до офіційного вступу — Bloomberg

09:23, 10 лютого 2026
Україна може отримати окремі права членства в ЄС ще до формального вступу.
Європейський Союз розглядає можливість надання Україні поступових прав членства ще до формального вступу. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, серед варіантів, які обговорюються в ЄС, — надання Україні наперед окремих гарантій і захисту, які зазвичай супроводжують членство в ЄС, а також відкриття доступу до частини прав держав-членів ще до завершення повної процедури вступу. Водночас Києву можуть запропонувати чіткий часовий графік із переліком кроків, необхідних для просування в офіційному процесі приєднання.

Інші сценарії передбачають або продовження чинної моделі переговорів щодо вступу, або запровадження перехідного періоду з елементами поступового членства. Джерела наголошують, що обговорення є чутливими, тому деталі не розголошуються.

Як зазначає Bloomberg, у межах 20-пунктового мирного плану, який Україна опрацьовує переважно зі США, передбачається вступ України до ЄС у 2027 році з наданням окремих переваг членства вже на перехідному етапі. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна прагне приєднатися до Євросоюзу якомога швидше, розглядаючи членство як ключову гарантію безпеки.

У Європейській комісії підтвердили, що майбутнє членство України в ЄС є частиною ширших обговорень щодо мирного врегулювання. Там також нагадали, що Євросоюз традиційно поглиблює співпрацю з країнами-кандидатами ще до їхнього вступу, і у випадку України такі механізми вже застосовуються, зокрема в межах поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році після початку повномасштабної агресії Росії. Наприкінці 2023 року Євросоюз схвалив початок переговорів, а формально вони стартували у 2024 році. Водночас процес залишається заблокованим через позицію Угорщини, яка перешкоджає відкриттю окремих переговорних розділів.

У ЄС наголошують, що процедура вступу зазвичай триває роками та потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

