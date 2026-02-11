  1. В Украине

ЦИК признала Олесю Отраднову избранным народным депутатом

13:59, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для регистрации народным депутатом Олеся Отраднова не позднее чем на 20-й день со дня официального обнародования решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы.
ЦИК признала Олесю Отраднову избранным народным депутатом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Однако в установленный законодательством срок, до 10 февраля 2026 года включительно, он не подал в ЦИК документов, необходимых для регистрации народным депутатом, или документов о уважительных причинах, которые делают невозможным их своевременную подачу.

В связи с этим Комиссия признала Романа Кравца таким, который не приобрел депутатский мандат», — заявили в ЦИК.

В то же время Комиссия признала Олесю Отраднову, следующую по очередности кандидаткой, включенной в избирательный список партии «Слуга народа» под № 160, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах.

Для регистрации народным депутатом Олеся Отраднова не позднее чем на 20-й день со дня официального обнародования сегодняшнего решения ЦИК должна подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. ЦИК не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает соответствующее решение.

«Также во время заседания Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты и исключила из избирательного списка партии «Слуга народа» Юрия Федоренко (№ 158 в списке) согласно поданному им заявлению», — добавили в ЦИК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ЦИК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]