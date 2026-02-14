В Ровенской области будут судить мужчину, который продал гуманитарные автомобили для ВСУ на почти 600 тысяч гривен

Мужчина завозил авто из Европы под видом «гуманитарки», избегал таможенных платежей и продавал их.

В Ровенской области передали в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Ровенского района, продававшего авто, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ. Об этом сообщили в прокуратуре.

Следствие установило, что мужчина покупал автомобили в странах Европы, перегонял их в Украину и продавал. В таможенных декларациях транспорт указывался как гуманитарная помощь по запросам благотворительных фондов, что позволяло не платить обязательные платежи.

В 2025 году по этой схеме он ввез и реализовал четыре автомобиля почти на 600 тысяч гривен. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью прибыли в значительном размере во время военного положения.

Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Нереализованные автомобили переданы военным подразделениям.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

