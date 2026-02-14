  1. В Украине

В Ровенской области будут судить мужчину, который продал гуманитарные автомобили для ВСУ на почти 600 тысяч гривен

07:18, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина завозил авто из Европы под видом «гуманитарки», избегал таможенных платежей и продавал их.
В Ровенской области будут судить мужчину, который продал гуманитарные автомобили для ВСУ на почти 600 тысяч гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области передали в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Ровенского района, продававшего авто, ввезенные как гуманитарная помощь для ВСУ. Об этом сообщили в прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Следствие установило, что мужчина покупал автомобили в странах Европы, перегонял их в Украину и продавал. В таможенных декларациях транспорт указывался как гуманитарная помощь по запросам благотворительных фондов, что позволяло не платить обязательные платежи.

В 2025 году по этой схеме он ввез и реализовал четыре автомобиля почти на 600 тысяч гривен. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью прибыли в значительном размере во время военного положения.

Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Нереализованные автомобили переданы военным подразделениям.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура ВСУ подозреваемый авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]