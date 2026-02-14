В Запорожье одного пешехода переехали сразу два автомобиля

Полиция просит свидетелей обратиться для установления обстоятельств ДТП.

В Запорожье в Коммунарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и двух автомобилей, сообщает полиция Запорожской области.

По данным следствия, 59-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте на улице Космической. Сначала на него наехал водитель Honda, а затем водитель Citroen, который двигался в попутном направлении, также совершил наезд на того же пешехода.

Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

Полиция призывает свидетелей происшествия или лиц, имеющих любую информацию о ДТП, обращаться в ближайшее подразделение полиции или по номеру 102 для всестороннего расследования.

