  1. В Украине

В Запорожье одного пешехода переехали сразу два автомобиля

07:36, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция просит свидетелей обратиться для установления обстоятельств ДТП.
В Запорожье одного пешехода переехали сразу два автомобиля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье в Коммунарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и двух автомобилей, сообщает полиция Запорожской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, 59-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте на улице Космической. Сначала на него наехал водитель Honda, а затем водитель Citroen, который двигался в попутном направлении, также совершил наезд на того же пешехода.

Пострадавшего доставили в больницу с телесными повреждениями.

Полиция призывает свидетелей происшествия или лиц, имеющих любую информацию о ДТП, обращаться в ближайшее подразделение полиции или по номеру 102 для всестороннего расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Запорожье авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Гражданского Кодекса может легализировать потерю имущества из за технических ошибок

Предварительная регистрация и регистрация отметок: новые инструменты защиты прав предлагает Книга 9 проекта Гражданского Кодекса.

Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]