Как подросткам, находящимся за границей, получить индивидуальный налоговый номер — алгоритм действий

Налоговики разъяснили, как несовершеннолетним лицам в возрасте от 14 до 18 лет, которые находятся за границей, получить документ о регистрации в ГРФЛ.

Несовершеннолетние граждане Украины в возрасте от 14 до 18 лет, которые проживают или временно находятся за границей, могут получить документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (ГРФЛ), даже если не имеют возможности лично прибыть в налоговый орган в Украине. Об этом сообщили в ГНС в Закарпатской области.

Речь идет о получении карточки плательщика налогов (ИНН), а также о повторном получении документа в случае его утраты или повреждения.

Кто должен подать документы для регистрации в ГРФЛ

В соответствии с действующим порядком, физическое лицо независимо от возраста — как резидент, так и нерезидент — если оно еще не включено в ГРФЛ, обязано подать учетную карточку плательщика налогов по форме №1ДР. Эта форма одновременно является заявлением о регистрации в реестре.

Если несовершеннолетнее лицо находится за пределами Украины и не может лично обратиться в налоговый орган, документы можно направить по почте в Государственную налоговую службу Украины (г. Киев, Львовская площадь, 8).

Какие документы необходимо направить

Подросток в возрасте от 14 до 18 лет, имеющий паспорт гражданина Украины, должен направить:

заполненную учетную карточку по форме №1ДР или заявление о внесении изменений в реестр по форме №5ДР;

копию паспорта гражданина Украины;

копии документов, подтверждающих изменения в учетных данных (если подается форма №5ДР).

Подпись на форме №1ДР или №5ДР должна быть удостоверена в установленном законодательством порядке.

Если документы заполняет один из родителей (независимо от того, получила ли ребенок паспорт), дополнительно подаются:

копия паспорта несовершеннолетнего лица или свидетельства о рождении;

копия паспорта одного из родителей;

документ, подтверждающий зарегистрированное место проживания одного из родителей;

документы об изменении учетных данных (при необходимости).

Требования к иностранным документам

Если подаются документы, выданные компетентными органами иностранного государства, они должны быть надлежащим образом удостоверены в соответствии с законодательством Украины и переведены на украинский язык, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Как получить готовый документ

Документ о регистрации в ГРФЛ может быть:

направлен в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту нахождения лица;

отправлен по письменному ходатайству заявителя на указанный им адрес за границей;

выдан представителю при наличии нотариально удостоверенной доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя и доверителя.

