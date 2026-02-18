  1. В Україні

Як підліткам, які перебувають за кордоном, отримати індивідуальний податковий номер — алгоритм дій

14:30, 18 лютого 2026
Податківці пояснили, як неповнолітнім особам віком від 14 до 18 років, які перебувають за кордоном, отримати документ про реєстрацію у ДРФО.
Неповнолітні громадяни України віком від 14 до 18 років, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, можуть отримати документ про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ДРФО), навіть якщо не мають можливості особисто прибути до податкового органу в Україні. Про це повідомили в ДПС у Закарпатській області.

Йдеться про отримання картки платника податків (ІПН), а також про повторне отримання документа у разі втрати або пошкодження.

Хто має подати документи для реєстрації в ДРФО

Відповідно до чинного порядку, фізична особа незалежно від віку — як резидент, так і нерезидент — якщо вона ще не включена до ДРФО, повинна подати облікову картку платника податків за формою №1ДР. Ця форма є одночасно заявою про реєстрацію в реєстрі.

Якщо неповнолітня особа перебуває за межами України і не може особисто звернутися до податкової, документи можна надіслати поштою до Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, 8).

Які документи потрібно надіслати

Підліток віком від 14 до 18 років, який має паспорт громадянина України, повинен надіслати:

  • заповнену облікову картку за формою №1ДР або заяву про внесення змін до реєстру за формою №5ДР;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копії документів, що підтверджують зміни в облікових даних (якщо подається форма №5ДР).

Підпис на формі №1ДР або №5ДР має бути засвідчений у встановленому законодавством порядку.

Якщо документи заповнює один із батьків (незалежно від того, чи отримала дитина паспорт), додатково подаються:

  • копія паспорта неповнолітньої особи або свідоцтва про народження;
  • копія паспорта одного з батьків;
  • документ, що підтверджує зареєстроване місце проживання одного з батьків;
  • документи про зміну облікових даних (за потреби).

Вимоги до іноземних документів

Якщо подаються документи, видані іноземними органами, вони повинні бути належним чином засвідчені відповідно до законодавства України та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Як отримати готовий документ

Документ про реєстрацію у ДРФО може бути:

  • надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування особи;
  • відправлений за письмовим клопотанням заявника на вказану ним адресу за кордоном;
  • виданий представнику за наявності нотаріально посвідченої довіреності та документів, що посвідчують особу представника і довірителя.

