  1. В Украине

На Львовщине мужчина не явился по повестке из-за религиозных убеждений — как его наказал суд

07:00, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина не явился в ТЦК и уклонился от военного призыва.
На Львовщине мужчина не явился по повестке из-за религиозных убеждений — как его наказал суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области перед судом предстал 42-летний местный житель, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2024 году по результатам осмотра военно-врачебной комиссией мужчина был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы, что подтверждается медицинским заключением. Он получил под подпись повестку о прибытии на определенную дату для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах ВСУ.

«Свою неявку он объяснил религиозными убеждениями. Однако повестка была не на срочную военную службу, которую возможно заменить на альтернативную, а на военную службу в период мобилизации.

Таким образом военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», — заявили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание — 3 года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВСУ повестка религия ТЦК мобилизация военнообязанный воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сроки обращения в суд в 2026 году: анализ правовых позиций

Правовые позиции Верховного и Конституционного судов формируют новые правила административного судопроизводства.

Дефицит кадров и тысячи дел: Рада судей показала реальное положение дел в судах

Нагрузка на суды в 2025 году: отсутствие поддержки кадров угрожает единству судебной практики.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]