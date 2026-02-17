На Львовщине мужчина не явился по повестке из-за религиозных убеждений — как его наказал суд

Мужчина не явился в ТЦК и уклонился от военного призыва.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области перед судом предстал 42-летний местный житель, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в 2024 году по результатам осмотра военно-врачебной комиссией мужчина был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы, что подтверждается медицинским заключением. Он получил под подпись повестку о прибытии на определенную дату для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения службы в рядах ВСУ.

«Свою неявку он объяснил религиозными убеждениями. Однако повестка была не на срочную военную службу, которую возможно заменить на альтернативную, а на военную службу в период мобилизации.

Таким образом военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва», — заявили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание — 3 года лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.