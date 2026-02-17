  1. В Україні

На Львівщині чоловік не з’явився по повістці через релігійні переконання — як його покарав суд

07:00, 17 лютого 2026
Чоловік не з’явився до ТЦК та ухилився від військового призову.
На Львівщині перед судом постав 42-річний місцевий мешканець, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура у 2024 році оглядом військово-лікарської комісії чоловіка було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується медичним висновком. Він отримав під підпис повістку про прибуття на визначену дату для відправки у військову частину.

Проте чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ.

«Свою неявку він пояснив релігійними переконаннями.  Однак повістка була не на строкову військову службу, яку можливо замінити на альтернативну, а на військову службу в період мобілізації.

Відтак військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - заявили у прокуратурі.

Суд призначив чоловіку покарання - 3 роки позбавлення волі.

суд ЗСУ повістка релігія ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

