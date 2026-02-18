  1. В Украине

Без очередей и бумаг: как онлайн получить результаты регистрации общественного объединения

20:59, 18 февраля 2026
Заявителю достаточно кода доступа, чтобы просмотреть и скачать решение в удобном электронном формате.
Без очередей и бумаг: как онлайн получить результаты регистрации общественного объединения
Получить результаты регистрации общественных объединений теперь можно онлайн — без дополнительных визитов в учреждения и ожидания в очередях. Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напоминает: цифровые сервисы в сфере государственной регистрации позволяют заявителям быстро проверить решение и загрузить необходимые документы в электронном формате.

Речь идет о выписках из Единого государственного реестра, решениях относительно регистрационных действий, а также документах, связанных с деятельностью общественных формирований. Доступ к ним предоставляется через портал электронных сервисов Министерства юстиции или Единый государственный вебпортал электронных услуг — по уникальному коду, который заявитель получает при подаче документов.

Таким образом, результаты рассмотрения становятся доступными дистанционно — в соответствии с требованиями законодательства и в рамках курса на цифровизацию государственных услуг.

Алгоритм получения доступа

1. Обращение.

Подайте документы для проведения соответствующего регистрационного действия в отношении общественных формирований и общественных объединений в территориальный орган Министерства юстиции Украины или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

2. Получение кода.

Государственный регистратор, уполномоченное лицо субъекта государственной регистрации или администратор ЦНАП принимают заявление и документы по описи, сформированной с помощью программных средств ведения Единого государственного реестра. В день подачи документов заявитель получает экземпляр этой описи с отметкой о дате их принятия и уникальным кодом доступа к результатам рассмотрения.

3. Проверка результата.

После проведения государственной регистрации в сроки, определенные статьей 26 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», воспользуйтесь сайтом или введите в поисковом запросе фразу «БЕСПЛАТНЫЙ ЗАПРОС ЕГР».

4. Поиск.

Выберите критерий «РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ», введите код доступа, нажмите «Искать» и пройдите проверку reCAPTCHA.

Что вы получите по коду доступа:

  • выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований — в случае внесения изменений в сведения, отражающиеся в выписке;
  • учредительный документ юридического лица в электронной форме, изготовленный путем сканирования, — в случае внесения изменений в учредительный документ.

Онлайн-доступ к результатам регистрации позволяет быстро получать необходимые документы независимо от места пребывания и жизненных обстоятельств. Именно так цифровизация ежедневно работает на практике, формируя безбарьерное пространство в сфере государственных услуг.

минюст Министерство юстиции Украины

