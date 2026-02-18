Без черг і паперів: як онлайн отримати результати реєстрації громадського об’єднання

Заявнику достатньо коду доступу, щоб переглянути та завантажити рішення у зручному електронному форматі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримати результати реєстрації громадських об’єднань тепер можна онлайн — без додаткових візитів до установ та очікування в чергах. Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України нагадує: цифрові сервіси у сфері державної реєстрації дозволяють заявникам швидко перевірити рішення та завантажити необхідні документи в електронному форматі.

Йдеться про виписки з Єдиного державного реєстру, рішення щодо реєстраційних дій, а також документи, пов’язані з діяльністю громадських формувань. Доступ до них надається через портал електронних сервісів Міністерства юстиції або Єдиний державний вебпортал електронних послуг — за унікальним кодом, який заявник отримує під час подання документів.

Таким чином, результати розгляду стають доступними дистанційно — відповідно до вимог законодавства та в межах курсу на цифровізацію державних послуг.

Алгоритм отримання доступу

1. Звернення.

Подайте документи для проведення відповідної реєстраційної дії щодо громадських формувань та громадських об’єднань до територіального органу Міністерства юстиції України або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

2. Отримання коду.

Державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або адміністратор ЦНАП приймають заяву та документи за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру. У день подання документів заявник отримує примірник цього опису з відміткою про дату їх прийняття та унікальним кодом доступу до результатів розгляду.

3. Перевірка результату.

Після проведення державної реєстрації у строки, визначені статтею 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», скористайтеся сайтом або введіть у пошуковому запиті фразу «БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ ЄДР».

4. Пошук.

Оберіть критерій «РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ», введіть код доступу, натисніть «Шукати» та пройдіть перевірку reCAPTCHA.

Що ви отримаєте за кодом доступу:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування, — у разі внесення змін до установчого документа.

Онлайн-доступ до результатів реєстрації дозволяє швидко отримувати потрібні документи незалежно від місця перебування та життєвих обставин. Саме так цифровізація щодня працює на практиці, формуючи безбар’єрний простір у сфері державних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.