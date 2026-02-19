  1. В Украине

Украинские беженцы быстрее находят работу в Германии, чем другие

08:37, 19 февраля 2026
Половина украинских беженцев в Германии трудоустроены через 3,5 года пребывания.
Половина украинцев, прибывших в Германию в первые шесть месяцев после начала полномасштабной войны России против Украины, трудоустроены через три с половиной года пребывания в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на совместный анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

По данным исследования, украинские беженцы достигли уровня занятости в 50% примерно на два с половиной года раньше, чем мигранты предыдущих волн. Например, беженцам, прибывшим в Германию в 2015 году, понадобилось шесть лет, чтобы достичь такого показателя. Исследователи объясняют это высоким уровнем образования украинцев, отсутствием обязательной процедуры предоставления убежища и возможностью сразу приступить к работе.

В то же время уровень занятости украинцев остается ниже среднего по стране, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты связывают это с психологическими травмами, вызванными войной и вынужденной миграцией.

Значительную часть беженцев составляют женщины, которые самостоятельно воспитывают детей из-за ограничений на выезд мужчин призывного возраста из Украины. В сентябре 2025 года только 21% украинок с детьми до трех лет без партнера имели работу.

Из-за распространенной частичной занятости доля получающих государственную помощь Bürgergeld остается высокой. В первом полугодии 2025 года 41% трудоустроенных украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные выплаты. Самый высокий показатель зафиксирован среди семей с детьми.

Анализ основан на опросе и данных социального страхования 1943 женщин и 803 мужчин в возрасте 18–64 лет, прибывших в Германию в период с 24 февраля по 31 августа 2022 года. Данные о занятости учтены по состоянию на 30 сентября 2025 года.

