Українські біженці швидше знаходять роботу в Німеччині, ніж інші

Половина українських біженців у Німеччині працевлаштовані через 3,5 роки перебування.

Половина українців, які прибули до Німеччини в перші шість місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України, працевлаштовані через три з половиною роки перебування у країні. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

За даними дослідження, українські біженці досягли рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною року раніше, ніж мігранти попередніх хвиль. Для прикладу, біженцям, які прибули до Німеччини у 2015 році, знадобилося шість років, щоб досягти такого показника. Дослідники пояснюють це високим рівнем освіти українців, відсутністю обов’язкової процедури надання притулку та можливістю одразу розпочати роботу.

Водночас рівень зайнятості українців залишається нижчим за середній по країні, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пов’язують це з психологічними травмами, спричиненими війною та вимушеною міграцією.

Значну частину біженців становлять жінки, які самостійно виховують дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України. У вересні 2025 року лише 21% українок із дітьми до трьох років без партнера мали роботу.

Через поширену часткову зайнятість частка тих, хто отримує державну допомогу Bürgergeld, залишається високою. У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати. Найвищий показник зафіксовано серед сімей із дітьми.

Аналіз базується на опитуванні та даних соціального страхування 1943 жінок і 803 чоловіків віком 18–64 років, які прибули до Німеччини в період із 24 лютого по 31 серпня 2022 року. Дані про зайнятість враховані станом на 30 вересня 2025 року.

