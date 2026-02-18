Смерть должника не отменяет долги: что происходит с исполнительным производством

В каких случаях исполнительное производство приостанавливается, когда наследники становятся правопреемниками и при каких условиях его могут завершить.

Когда человек умирает, его семья обычно сталкивается не только с вопросами оформления наследства, но и с возможными долговыми обязательствами. Довольно распространено убеждение, что после смерти должника все долги автоматически исчезают. На самом деле это не так, подчеркивает Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Закон предусматривает четкий механизм: исполнительное производство в такой ситуации не заканчивается автоматически, а приостанавливается, чтобы определить, есть ли правопреемники умершего должника.

Что происходит после смерти должника

Исполнительное производство приостанавливается до момента решения вопроса правопреемства — то есть замены должника его наследниками. Если наследники принимают наследство, они могут стать стороной исполнительного производства.

Как происходит замена стороны

Государственный исполнитель по заявлению стороны, а также заинтересованное лицо имеют право обратиться в суд с заявлением о замене стороны ее правопреемником. После принятия соответствующего определения суда исполнительные действия продолжаются уже в отношении правопреемников.

Когда исполнительное производство могут закончить

Только в исключительных случаях, в частности если: отсутствуют наследники; отсутствует имущество для взыскания; правоотношения не допускают правопреемства.

Что важно знать наследникам

Наследники отвечают по долгам только в пределах стоимости унаследованного имущества. Если наследство не принято или от него отказались — обязанность отвечать по долгам не возникает.

Арест имущества, наложенный в пределах исполнительного производства, сохраняется на время его приостановления — до его снятия в установленном законом порядке.

Верховный Суд подчеркивает: смерть должника является основанием для замены стороны исполнительного производства ее правопреемниками, а не для автоматического его окончания (постановление от 11.10.2023 по делу № 523/2357/20). Однако если исполнительное производство было окончено с нарушением этих правил, такое постановление исполнителя можно обжаловать в суде.

