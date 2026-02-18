  1. В Україні

Смерть боржника не скасовує борги: що відбувається з виконавчим провадженням

21:24, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У яких випадках виконавче провадження зупиняється, коли спадкоємці стають правонаступниками та за яких умов його можуть завершити.
Смерть боржника не скасовує борги: що відбувається з виконавчим провадженням
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Коли людина помирає, її родина зазвичай стикається не лише з питаннями оформлення спадщини, а й із можливими борговими зобов’язаннями. Досить поширеним є переконання, що після смерті боржника всі борги автоматично зникають. Насправді це не так, наголошує Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Закон передбачає чіткий механізм: виконавче провадження у такій ситуації не закінчується автоматично, а зупиняється, щоб визначити, чи є правонаступники померлого боржника.

Що відбувається після смерті боржника

Виконавче провадження зупиняється до моменту вирішення питання правонаступництва — тобто заміни боржника його спадкоємцями. Якщо спадкоємці приймають спадщину, вони можуть стати стороною виконавчого провадження.

Як відбувається заміна сторони

Державний виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Після прийняття відповідної ухвали суду виконавчі дії продовжуються вже щодо правонаступників.

Коли виконавче провадження можуть закінчити

Лише у виняткових випадках, зокрема якщо: відсутні спадкоємці; відсутнє майно для стягнення; правовідносини не допускають правонаступництва.

Що важливо знати спадкоємцям

Спадкоємці відповідають за борги лише в межах вартості успадкованого майна. Якщо спадщина не прийнята або від неї відмовилися — обов’язок відповідати за борги не виникає.

Арешт майна, накладений у межах виконавчого провадження, зберігається на час його зупинення — до його зняття в установленому законом порядку.

Верховний Суд наголошує: смерть боржника є підставою для заміни сторони виконавчого провадження її правонаступниками, а не для автоматичного його закінчення (постанова від 11.10.2023 у справі № 523/2357/20). Однак, якщо виконавче провадження було закінчене з порушенням цих правил, таку постанову виконавця можна оскаржити в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг мінюст стягнення заборгованості Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]