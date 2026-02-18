Смерть боржника не скасовує борги: що відбувається з виконавчим провадженням

У яких випадках виконавче провадження зупиняється, коли спадкоємці стають правонаступниками та за яких умов його можуть завершити.

Коли людина помирає, її родина зазвичай стикається не лише з питаннями оформлення спадщини, а й із можливими борговими зобов’язаннями. Досить поширеним є переконання, що після смерті боржника всі борги автоматично зникають. Насправді це не так, наголошує Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Закон передбачає чіткий механізм: виконавче провадження у такій ситуації не закінчується автоматично, а зупиняється, щоб визначити, чи є правонаступники померлого боржника.

Що відбувається після смерті боржника

Виконавче провадження зупиняється до моменту вирішення питання правонаступництва — тобто заміни боржника його спадкоємцями. Якщо спадкоємці приймають спадщину, вони можуть стати стороною виконавчого провадження.

Як відбувається заміна сторони

Державний виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Після прийняття відповідної ухвали суду виконавчі дії продовжуються вже щодо правонаступників.

Коли виконавче провадження можуть закінчити

Лише у виняткових випадках, зокрема якщо: відсутні спадкоємці; відсутнє майно для стягнення; правовідносини не допускають правонаступництва.

Що важливо знати спадкоємцям

Спадкоємці відповідають за борги лише в межах вартості успадкованого майна. Якщо спадщина не прийнята або від неї відмовилися — обов’язок відповідати за борги не виникає.

Арешт майна, накладений у межах виконавчого провадження, зберігається на час його зупинення — до його зняття в установленому законом порядку.

Верховний Суд наголошує: смерть боржника є підставою для заміни сторони виконавчого провадження її правонаступниками, а не для автоматичного його закінчення (постанова від 11.10.2023 у справі № 523/2357/20). Однак, якщо виконавче провадження було закінчене з порушенням цих правил, таку постанову виконавця можна оскаржити в суді.

