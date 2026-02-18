Киевводоканал объяснил, почему не все водопроводные сети города находятся на его балансе

Почему сети могут быть «небалансовыми».

В Киевводоканале сообщили, что часть водопроводных и канализационных сетей в столице не находится на балансе предприятия. Из-за этого компания не имеет законных оснований осуществлять их обслуживание и ремонт, что нередко вызывает непонимание со стороны потребителей в случае аварий.

Как объясняют на предприятии, при строительстве новых жилых домов или других объектов водопроводные сети прокладываются в соответствии с техническими условиями, которые водоканал выдает застройщикам или заказчикам. После завершения строительства сети должны быть введены в эксплуатацию и переданы на баланс в установленном порядке.

Если же заказчик не обращается с соответствующим заявлением, сети остаются на его балансе. В частном секторе иногда даже случаются случаи, когда трубопроводы прокладываются без соблюдения технических условий, что делает невозможной их дальнейшую передачу водоканалу.

Пока сеть работает без сбоев, это обычно не создает проблем. Однако в случае аварии владельцы могут узнать, что трубопровод не находится на балансе городского предприятия.

В Киевводоканале отмечают, что даже если сеть не находится на его балансе, специалисты локализуют утечку и отключают аварийный участок, чтобы предотвратить опасность и потери воды.

Однако проводить ремонт таких сетей предприятие не имеет права. Балансодержателю вручается предписание о необходимости устранить повреждение. После подтверждения выполнения работ водоснабжение восстанавливается.

Ремонт небалансовых сетей может выполнить сам владелец или специализированная организация. Киевводоканал также может выполнить работы, но исключительно на основании отдельного договора.

На предприятии подчеркивают, что средства, которые потребители оплачивают в соответствии с тарифом, покрывают подготовку питьевой воды, ее транспортировку по городским сетям, а также отведение и очистку стоков. Обслуживание небалансовых сетей в тариф не входит.

Небалансовые сети могут быть переданы на баланс Киевводоканала в соответствии с соответствующим решением органов местного самоуправления.

«Но мы принимаем сети только в технически исправном состоянии при условии предоставления обращения заказчика, технической документации на водопроводные сети объекта, оформления актов приема-передачи и соответствующего распоряжения КГГА», — отметили на предприятии.

