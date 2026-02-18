Київводоканал пояснив, чому не всі водопровідні мережі міста перебувають на його балансі

Чому мережі можуть бути «небалансовими».

У Київводоканалф повідомили, що частина водопровідних і каналізаційних мереж у столиці не перебуває на балансі підприємства. Через це компанія не має законних підстав здійснювати їх обслуговування та ремонт, що нерідко викликає нерозуміння з боку споживачів у разі аварій.

Як пояснюють у підприємстві, під час будівництва нових житлових будинків чи інших об’єктів водопровідні мережі зводяться відповідно до технічних умов, які видає водоканал забудовникам або замовникам. Після завершення будівництва мережі мають бути введені в експлуатацію та передані на баланс у встановленому порядку.

Якщо ж замовник не звертається з відповідною заявою, мережі залишаються на його балансі. У приватному секторі подеколи навіть трапляються випадки, коли трубопроводи прокладаються без дотримання технічних умов, що унеможливлює їх подальшу передачу водоканалу.

Поки мережа працює без збоїв, це зазвичай не створює проблем. Однак у разі аварії власники можуть дізнатися, що трубопровід не перебуває на балансі міського підприємства.

У Київводоканалі зазначають, що навіть якщо мережа не перебуває на його балансі, фахівці локалізують витік і відключають аварійну ділянку, щоб запобігти небезпеці та втратам води.

Втім, проводити ремонт таких мереж підприємство не має права. Балансоутримувачу вручається припис про необхідність усунути пошкодження. Після підтвердження виконання робіт водопостачання відновлюється.

Ремонт небалансових мереж може виконати сам власник або спеціалізована організація. Київводоканал також може виконати роботи, але виключно на підставі окремого договору.

У підприємстві наголошують, що кошти, які сплачуються споживачі відповідно до тарифу, покривають підготовку питної води, її транспортування міськими мережами, а також відведення та очищення стоків. Обслуговування небалансових мереж до тарифу не входить.

Небалансові мережі можуть бути передані на баланс Київводоканалу згідно з відповідним рішенням органів місцевого самоврядування.

«Але ми приймаємо мережі лише у технічно справному стані за умови надання звернення замовника, технічної документації на водопровідні мережі об’єкту, оформлення актів приймання-передачі та відповідного розпорядження КМДА», - зазначили у підприємстві.

