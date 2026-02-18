  1. В Украине

Спрос на жилье превышает возможности «єОселі»: в Украине готовят новую программу льготной ипотеки

17:48, 18 февраля 2026
Даниил Гетманцев анонсировал подготовку новой масштабной государственной программы льготной ипотеки, которая должна быть направлена ​​на решение жилищных проблем социально незащищенных категорий населения и охватить не менее миллиона семей.
Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что программа «єОселя» достаточно популярна и востребована. В то же время, по его словам, ее объемы за все время существования несравнимы с тем запросом, который сегодня существует на доступное жилье.

Гетманцев отметил, что решением должна стать новая масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая будет сосредоточена на решении жилищных проблем социально незащищенных категорий населения. По его словам, она должна охватить минимум миллион семей и предусматривать несколько источников финансирования.

Также он сообщил, что уже проводится подготовительная работа для того, чтобы поскорее запустить новую программу доступного жилья.

Даниил Гетманцев

