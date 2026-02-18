  1. В Україні

Попит на житло перевищує можливості єОселі: в Україні готують нову програму пільгової іпотеки

17:48, 18 лютого 2026
Данило Гетманцев анонсував підготовку нової масштабної державної програми пільгової іпотеки, яка має бути спрямована на вирішення житлових проблем соціально незахищених категорій населення та охопити щонайменше мільйон сімей.
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що програма «єОселя» є досить популярною та затребуваною. Водночас, за його словами, її обсяги за весь час існування є непорівнюваними з тим запитом, який сьогодні існує на доступне житло.

Гетманцев зазначив, що рішенням має стати нова масштабна державна програма пільгової іпотеки, яка буде сфокусована на вирішенні житлових проблем соціально незахищених категорій населення. За його словами, вона має охопити щонайменше мільйон сімей та передбачати декілька джерел фінансування.

Також він повідомив, що вже проводиться підготовча робота для того, щоб якнайшвидше запустити нову програму доступного житла.

Данило Гетманцев

