  1. В Украине

Ежегодный основной отпуск новопринятого работника: порядок и сроки предоставления

21:06, 18 февраля 2026
Украинцам объяснили, когда в первый год работы можно получить ежегодный отпуск полной продолжительности, в каких случаях он предоставляется раньше шести месяцев, как он рассчитывается пропорционально отработанному времени.
В первый год работы работник имеет право на ежегодный основной и дополнительный отпуск полной продолжительности после шести месяцев непрерывного труда на предприятии, в учреждении или организации. Если же отпуск предоставляется раньше этого срока, его продолжительность определяется пропорционально фактически отработанному времени. В то же время закон предусматривает частные случаи, когда по желанию работника отпуск может быть предоставлен полностью даже до истечения шестимесячного периода.

Начиная со второго и последующих лет работы, ежегодный отпуск разрешено использовать в любое время соответствующего рабочего года. Такие разъяснения по применению статьи 79 Кодекса законов о труде Украины предоставили специалисты управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

Чиновники также подчеркнули, что порядок очередности отпусков определяется специальными графиками. Их утверждает работодатель после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем. Утвержденные графики доводятся до сведения всех работников.

При их формировании учитывают как производственные потребности предприятия, так и личные интересы работников и реальные возможности для полноценного отдыха.

отпуск

