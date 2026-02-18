Щорічна основна відпустка новоприйнятого працівника: порядок і строки надання

Українцям пояснили, коли у перший рік роботи можна отримати щорічну відпустку повної тривалості, у яких випадках її надають раніше шести місяців, як вона розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

У перший рік роботи працівник має право на щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості після шести місяців безперервної праці на підприємстві, в установі чи організації. Якщо ж відпустка надається раніше цього строку, її тривалість визначається пропорційно фактично відпрацьованому часу. Водночас закон передбачає окремі випадки, коли за бажанням працівника відпустка може бути надана повністю навіть до спливу шестимісячного періоду.

Починаючи з другого і в наступні роки роботи, щорічну відпустку дозволено використовувати у будь-який час відповідного робочого року. Такі роз’яснення щодо застосування статті 79 Кодексу законів про працю України надали фахівці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

Посадовці також підкреслили, що порядок черговості відпусток визначається спеціальними графіками. Їх затверджує роботодавець після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації або профспілковим представником. Затверджені графіки доводяться до відома всіх працівників.

Під час їх формування враховують як виробничі потреби підприємства, так і особисті інтереси працівників та реальні можливості для повноцінного відпочинку.

