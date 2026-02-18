Более 3,1 млрд операций – как украинцы и бизнес пользовались кредитными и дебетовыми переводами в 2025 году

НБУ обнародовал данные о кредитных переводах и прямом дебете для внутренних и трансграничных операций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2025 года в Украине было осуществлено более 3,1 млрд платежных операций, инициированных через кредитный трансфер и прямой дебет. Переводы активно использовали как граждане, так и бизнес. Об этом сообщили в НБУ.

Кредитные переводы преобладают

Услуги по проведению таких операций в 2025 году предоставляли 60 банков и три небанковских финансовых учреждения.

В пределах Украины с помощью кредитного трансфера проведено 3 126,1 млн операций на сумму более 48 768,44 млрд грн.

Трансграничные кредитные переводы в прошлом году составили:

в Украину — 9,9 млн операций на 72,32 млрд долл. США в эквиваленте (в 2024 году — 5,7 млн на 69,27 млрд долл. США);

из Украины — 2,5 млн операций на 89,99 млрд долл. США в эквиваленте (в 2024 году — 1,4 млн на 77,06 млрд долл. США).

В то же время за этот период проведено 2,7 млн операций с применением прямого дебета на сумму 15,41 млрд грн. Для сравнения, в 2024 году их было 1,7 млн на 31,20 млрд грн.

Операции в пределах Украины

Наибольшее количество внутренних кредитных переводов в 2025 году осуществили физические лица — 2 505,2 млн операций, что составляет 80,14% от общего количества.

Однако по объему средств лидировал бизнес: со счетов субъектов хозяйствования проведено операций на 45 423,93 млрд грн, или 93,14% от общей суммы.

Трансграничные расчеты

Из-за рубежа в пользу физических лиц в Украину поступило 7,2 млн операций — 72,70% от общего количества трансграничных кредитных переводов.

Вместе с тем 68,88 млрд долл. США в эквиваленте, или 95,25% от общей суммы таких поступлений, получили субъекты хозяйствования по внешнеэкономическим контрактам. Больше всего средств в Украину поступило из стран ЕС (46,68%), Швейцарии (20,46%) и США (11,04%).

Из Украины наибольший объем трансграничных кредитных переводов также осуществил бизнес — 1,2 млн операций на 89,42 млрд долл. США в эквиваленте. Это 47,98% от общего количества и 99,37% от общей суммы таких операций. Больше всего средств направлено в страны ЕС (58,38%), Швейцарию (10,85%) и Великобританию (6,81%).

Учет и отчетность

Национальный банк Украины с 2023 года собирает и публикует данные об использовании кредитного трансфера и прямого дебета.

Эти инструменты применяются для внутренних и трансграничных переводов, в частности в сфере международной торговли — экспорта и импорта товаров и услуг.

Введение соответствующей отчетности соответствует подходам Европейского центрального банка и других ведущих центробанков мира. Это позволяет внедрять современные методы оценки объемов платежных операций — как с использованием платежных карт, так и без них, непосредственно со счетов пользователей.

Справочно

В НБУ напомнили, Закон Украины «О платежных услугах», который вступил в силу 1 августа 2022 года, определяет следующие виды платежных инструментов:

кредитный трансфер — перевод средств по инициативе плательщика с его счета в пределах одного учреждения или между различными банками или небанковскими финансовыми учреждениями;

прямой дебет — списание средств со счета плательщика по распоряжению получателя в пределах одного учреждения или между различными учреждениями;

электронные платежные средства — прежде всего платежные карты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.