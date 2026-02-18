Понад 3,1 млрд операцій – як українці та бізнес користувалися кредитовими і дебетовими переказами у 2025 році

НБУ оприлюднив дані про кредитові перекази та прямий дебет для внутрішніх і транскордонних операцій.

Упродовж 2025 року в Україні було здійснено понад 3,1 млрд платіжних операцій, ініційованих через кредитовий трансфер і прямий дебет. Перекази активно використовували як громадяни, так і бізнес. Про це розповіли в НБУ.

Кредитові перекази переважають

Послуги з проведення таких операцій у 2025 році надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.

У межах України за допомогою кредитового трансферу проведено 3 126,1 млн операцій на суму понад 48 768,44 млрд грн.

Транскордонні кредитові перекази торік становили:

в Україну — 9,9 млн операцій на 72,32 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році — 5,7 млн на 69,27 млрд дол. США);

з України — 2,5 млн операцій на 89,99 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році — 1,4 млн на 77,06 млрд дол. США).

Водночас за цей період проведено 2,7 млн операцій із застосуванням прямого дебету на суму 15,41 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році їх було 1,7 млн на 31,20 млрд грн.

Операції в межах України

Найбільшу кількість внутрішніх кредитових переказів у 2025 році здійснили фізичні особи — 2 505,2 млн операцій, що становить 80,14% від загальної кількості.

Однак за обсягом коштів лідирував бізнес: з рахунків суб’єктів господарювання проведено операції на 45 423,93 млрд грн, або 93,14% від загальної суми.

Транскордонні розрахунки

Із-за кордону на користь фізичних осіб в Україну надійшло 7,2 млн операцій — 72,70% від загальної кількості транскордонних кредитових переказів.

Разом із тим 68,88 млрд дол. США в еквіваленті, або 95,25% від загальної суми таких надходжень, отримали суб’єкти господарювання за зовнішньоекономічними контрактами. Найбільше коштів в Україну надійшло з країн ЄС (46,68%), Швейцарії (20,46%) та США (11,04%).

З України найбільший обсяг транскордонних кредитових переказів також здійснив бізнес — 1,2 млн операцій на 89,42 млрд дол. США в еквіваленті. Це 47,98% від загальної кількості та 99,37% від загальної суми таких операцій. Найбільше коштів спрямовано до країн ЄС (58,38%), Швейцарії (10,85%) та Великої Британії (6,81%).

Облік і звітність

Національний банк України з 2023 року збирає та оприлюднює дані щодо використання кредитового трансферу і прямого дебету.

Ці інструменти застосовуються для внутрішніх і транскордонних переказів, зокрема у сфері міжнародної торгівлі — експорту та імпорту товарів і послуг.

Запровадження відповідної звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центробанків світу. Це дозволяє впроваджувати сучасні методи оцінки обсягів платіжних операцій — як із використанням платіжних карток, так і без них, безпосередньо з рахунків користувачів.

Довідково

В НБУ нагадали, Закон України «Про платіжні послуги», який набрав чинності 1 серпня 2022 року, визначає такі види платіжних інструментів:

кредитовий трансфер — переказ коштів за ініціативою платника з його рахунку в межах однієї установи або між різними банками чи небанківськими фінансовими установами;

прямий дебет — списання коштів із рахунку платника за розпорядженням отримувача в межах однієї установи або між різними установами;

електронні платіжні засоби — передусім платіжні картки.

