Понад 3,1 млрд операцій – як українці та бізнес користувалися кредитовими і дебетовими переказами у 2025 році
Упродовж 2025 року в Україні було здійснено понад 3,1 млрд платіжних операцій, ініційованих через кредитовий трансфер і прямий дебет. Перекази активно використовували як громадяни, так і бізнес. Про це розповіли в НБУ.
Кредитові перекази переважають
Послуги з проведення таких операцій у 2025 році надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.
У межах України за допомогою кредитового трансферу проведено 3 126,1 млн операцій на суму понад 48 768,44 млрд грн.
Транскордонні кредитові перекази торік становили:
- в Україну — 9,9 млн операцій на 72,32 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році — 5,7 млн на 69,27 млрд дол. США);
- з України — 2,5 млн операцій на 89,99 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році — 1,4 млн на 77,06 млрд дол. США).
Водночас за цей період проведено 2,7 млн операцій із застосуванням прямого дебету на суму 15,41 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році їх було 1,7 млн на 31,20 млрд грн.
Операції в межах України
Найбільшу кількість внутрішніх кредитових переказів у 2025 році здійснили фізичні особи — 2 505,2 млн операцій, що становить 80,14% від загальної кількості.
Однак за обсягом коштів лідирував бізнес: з рахунків суб’єктів господарювання проведено операції на 45 423,93 млрд грн, або 93,14% від загальної суми.
Транскордонні розрахунки
Із-за кордону на користь фізичних осіб в Україну надійшло 7,2 млн операцій — 72,70% від загальної кількості транскордонних кредитових переказів.
Разом із тим 68,88 млрд дол. США в еквіваленті, або 95,25% від загальної суми таких надходжень, отримали суб’єкти господарювання за зовнішньоекономічними контрактами. Найбільше коштів в Україну надійшло з країн ЄС (46,68%), Швейцарії (20,46%) та США (11,04%).
З України найбільший обсяг транскордонних кредитових переказів також здійснив бізнес — 1,2 млн операцій на 89,42 млрд дол. США в еквіваленті. Це 47,98% від загальної кількості та 99,37% від загальної суми таких операцій. Найбільше коштів спрямовано до країн ЄС (58,38%), Швейцарії (10,85%) та Великої Британії (6,81%).
Облік і звітність
Національний банк України з 2023 року збирає та оприлюднює дані щодо використання кредитового трансферу і прямого дебету.
Ці інструменти застосовуються для внутрішніх і транскордонних переказів, зокрема у сфері міжнародної торгівлі — експорту та імпорту товарів і послуг.
Запровадження відповідної звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центробанків світу. Це дозволяє впроваджувати сучасні методи оцінки обсягів платіжних операцій — як із використанням платіжних карток, так і без них, безпосередньо з рахунків користувачів.
Довідково
В НБУ нагадали, Закон України «Про платіжні послуги», який набрав чинності 1 серпня 2022 року, визначає такі види платіжних інструментів:
- кредитовий трансфер — переказ коштів за ініціативою платника з його рахунку в межах однієї установи або між різними банками чи небанківськими фінансовими установами;
- прямий дебет — списання коштів із рахунку платника за розпорядженням отримувача в межах однієї установи або між різними установами;
- електронні платіжні засоби — передусім платіжні картки.
