  1. В Украине

В Киеве мужчина под психологическим давлением заставил знакомого отдать BMW и ездил им несколько недель

22:36, 18 февраля 2026
В Киеве мужчина забрал у знакомого ключи от BMW и несколько недель разъезжал на его автомобиле по городу.
В Киеве мужчина под психологическим давлением заставил знакомого отдать BMW и ездил им несколько недель
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который, по данным следствия, незаконно завладел автомобилем своего знакомого и несколько недель пользовался им.

Инцидент произошел в начале января на улице Николая Пимоненко. Как установили полицейские, между двумя знакомыми длительное время существовал конфликт на почве неприязненных отношений. Во время очередной словесной перепалки старший из мужчин начал требовать у 22-летнего владельца ключи от его автомобиля BMW.

По информации полиции, под психологическим давлением потерпевший передал ключи от транспортного средства, а позже — и свидетельство о его регистрации. После этого подозреваемый несколько недель использовал автомобиль в своих целях, передвигаясь на нем по городу.

Оперативники Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и вернули транспортное средство законному владельцу.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

