У Києві чоловік під психологічним тиском змусив знайомого віддати BMW та їздив ним кілька тижнів

У Києві чоловік забрав у знайомого ключі від BMW та декілька тижнів роз’їжджав на його автомобілі по місту.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно заволодів автомобілем свого знайомого та кілька тижнів користувався ним.

Інцидент стався на початку січня на вулиці Миколи Пимоненка. Як встановили поліцейські, між двома знайомими тривалий час існував конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Під час чергової словесної суперечки старший із чоловіків почав вимагати у 22-річного власника ключі від його автомобіля BMW.

За інформацією поліції, під психологічним тиском потерпілий передав ключі від транспортного засобу, а згодом — і свідоцтво про його реєстрацію. Після цього підозрюваний кілька тижнів використовував автомобіль у власних цілях, пересуваючись ним містом.

Оперативники Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та повернули транспортний засіб законному власнику.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом у великому розмірі. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

