McDonald's снова будет работать в Николаеве — Ким
18:42, 18 февраля 2026
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве снова откроют Макдональдс.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о возобновлении работы ресторана McDonald's в Николаеве, отметив, что около трех недель назад общался с руководством компании. По его словам, в McDonald's подтвердили намерение в ближайшее время снова открыть заведение в городе.
«Чтобы не было сплетен... Я разговаривал с руководством Макдональдса 3 недели назад. И так он заверил, что в ближайшее время откроют снова в Николаеве», – заявил Ким.
Напомним, что ресторан приостановил работу в Николаеве в начале полномасштабного вторжения.
