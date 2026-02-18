McDonald's знову працюватиме у Миколаєві — Кім
18:42, 18 лютого 2026
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві знову відкриють Макдональдс.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про відновлення роботи ресторану McDonald’s у Миколаєві, зазначивши, що близько трьох тижнів тому спілкувався з керівництвом компанії. За його словами, у McDonald’s підтвердили намір найближчим часом знову відкрити заклад у місті.
«Щоб не було пліток... Я розмовляв з керівництвом Макдональдс 3 тижні тому. І так він запевнив, що найближчим часом відкриють знову в Миколаєві», — заявив Кім.
Нагадаємо, що ресторан припинив роботу в Миколаєві на початку повномасштабного вторгнення.
